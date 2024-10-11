Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Шматок незалежности»

«Шматок незалежности»

Зачем НАТО нужна Украина в виде огрызка Автор: Дмитрий Родионов Западные олигархи бросились спасать скупленные в неньке земли Украина может быть принята в НАТО без утраченных территорий, в таком случае гарантии безопасности будут распространяться только на подконтрольные Киеву территории, заявил Financial Times ушедший в отставку генсек альянса Йенс Столтенберг.

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