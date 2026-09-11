2026-й кончится плохо? Из старого сундука в музее вытащили письмо-пророчество Распутина про "месяц тьмы"

Нынешний 2026-й год, говорят, кончится чем-то плохим. В Сети разошлась история про старое письмо-пророчество Григория Распутина, которое якобы нашли в старом сундуке, хранившемся в музее.
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Когда же этот бардак в СМИ закончится?? Лишь бы громко "пукнуть"!! А там трава не расти! "Вытащили из сундука в музее письмо-пророчество"!! А из "ануса" раскопав могилу они ни чего не вытащили??😂😂😂