Рестораны, которых нет. В Санкт-Петербурге полицейские пресекли деятельность группы аферистов, обманывавших мужчин

«Сотрудники ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность группы, участники которой с целью хищения денежных средств у мужчин организовывали романтические свидания в несуществующих ресторанах с заказами элитных блюд.
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