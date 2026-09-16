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test mazurok

2 подписчика

❗️ Путин: Участие в выборах — это наш общий вклад в победу России «Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу.

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