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Царьград

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ПВО активизировалась ночью в Таганроге: жителей просят укрыться

ПВО активизировалась ночью в Таганроге: жителей просят укрыться

Ночью 18 сентября в Таганроге активизировались системы противовоздушной обороны. Около 4:00 об этом проинформировала руководитель городской администрации Светлана Камбулова.

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