Актер Александр Горчилин сделал предложение модели Марии Миногаровой

Вечером 15 марта актер Александр Горчилин ("Папины дочки", «Лето», «Ученик», «Клипмейкеры») приятно удивил всех собравшихся на дне рождения популярной модели, телеведущей и блогера Марии Миногаровой, и в первую очередь ее саму, сделав девушке предложение руки и сердца.