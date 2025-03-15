Актер Александр Горчилин сделал предложение модели Марии Миногаровой

Вечером 15 марта актер Александр Горчилин ("Папины дочки", «Лето», «Ученик», «Клипмейкеры») приятно удивил всех собравшихся на дне рождения популярной модели, телеведущей и блогера Марии Миногаровой, и в первую очередь ее саму, сделав девушке предложение руки и сердца.
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