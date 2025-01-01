Житель Тульской области незаконно оформил в собственность земельные участки

Прокуратура Ленинского района провела проверку исполнения земельного законодательства, где постановила, чтоПрокуратура Ленинского района провела проверку исполнения земельного законодательства, где постановила, что в 2015 году физическое лицо незаконно оформило право собственности на 5 земельных участков, расположенных в деревне Нижняя Китаевка, село Высокое, поселок Шатск, деревня Харино, и деревня Гостеевка Ленинского района Тульской области.