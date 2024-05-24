Шеф-повар Александр Белькович заявил, что лучшую шаурму готовят в Уралмаше

В эфире нового выпуска шоу "ОК на связи!" в социальной сети Одноклассники телеведущий, ресторатор, шеф-повар Александр Белькович раскрыл лайфхаки по выбору ресторана в незнакомом городе, рассказал про обратную сторону шоу "100 мест где поесть", а также поделился, где в России лучшая шаурма.