Что делать, если в школе требуют установить мессенджер Макс (MAX), а вы против

Объясняют правозащитник и педагог фото: Ostanina Anna/Shutterstock/Fotodom.ruПриближается учебный год, и скоро родители школьников столкнутся с квестом: как отказаться от установки мессенджера Макс (MAX) на телефон ребенка-школьника и при этом остаться в учебном чате и не испортить отношение с учительницей?Прошедший учебный год показал, что в некоторых школах буквально требуют установить MAX, но протесты учеников и их родителей можно понять.