«Факел» продлил контракты с 4-мя футболистами, еще 6 игроков покидают клуб

По окончании чемпионата России «Факел» определился с будущим десяти игроков. Сайт «Факела» сообщил о продлении контрактов с полузащитником Ираклием Квеквескири, нападающим Хазаром Аппаевым и двумя вратарями – Александром Беленовым и Виталием Гудиевым.