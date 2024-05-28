«Факел» продлил контракты с 4-мя футболистами, еще 6 игроков покидают клуб

По окончании чемпионата России «Факел» определился с будущим десяти игроков. Сайт «Факела» сообщил о продлении контрактов с полузащитником Ираклием Квеквескири, нападающим Хазаром Аппаевым и двумя вратарями – Александром Беленовым и Виталием Гудиевым.
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