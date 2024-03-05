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Французский журналист подтвердил данные Зеленского о потерях ВСУ

Французский журналист подтвердил данные Зеленского о потерях ВСУ

РИА Новости/Алексей Майшев Данные о 31 тысяче погибших с момента начала конфликта с РФ украинских военнослужащих, которые озвучил президент Владимир Зеленский, точные, заявил обозреватель международного отдела газеты Le Monde Эммануэль Гриншпан.

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Комментарии
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Ф
Фил
Еще один дебил-счетовод. А где еще 700 тысяч? Идиот.Если по всей хохлбляндии хватают всех подряд по мобилизации.
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6 час.

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