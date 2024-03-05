Французский журналист подтвердил данные Зеленского о потерях ВСУ

РИА Новости/Алексей Майшев Данные о 31 тысяче погибших с момента начала конфликта с РФ украинских военнослужащих, которые озвучил президент Владимир Зеленский, точные, заявил обозреватель международного отдела газеты Le Monde Эммануэль Гриншпан.
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