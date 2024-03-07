RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 245 подписчиков

В ДНР заочно приговорили боевика «Азова» к 28 годам тюрьмы за обстрел домов

В ДНР заочно приговорили боевика «Азова» к 28 годам тюрьмы за обстрел домов

Суд ДНР заочно приговорил боевика украинского военизированного националистического объединения «Азов* Никиту Надточия к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за обстрел жилых домов из миномётов, сообщили в Главной военной прокуратуре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх