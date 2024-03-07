В ДНР заочно приговорили боевика «Азова» к 28 годам тюрьмы за обстрел домов

Суд ДНР заочно приговорил боевика украинского военизированного националистического объединения «Азов* Никиту Надточия к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за обстрел жилых домов из миномётов, сообщили в Главной военной прокуратуре.
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