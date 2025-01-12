Стармер намылился в Киев – обсудить с Зеленским ввод западных «миротворцев» на Украину

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источники в британском правительстве сообщает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует в «ближайшие недели» посетить Украину, чтобы обсудить возможность размещения на ее территории международных миротворческих сил в случае достижения соглашения о прекращении огня.
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