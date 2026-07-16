Четверо казанцев пойдут под суд за похищение подростка

КАЗАНЬ, 16 июля, ФедералПресс. В Советском районном суде Казани начался процесс над четырьмя местными жителями, обвиняемыми в серии похищений молодых людей, разбойных нападениях и вымогательстве, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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