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ФедералПресс

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Четверо казанцев пойдут под суд за похищение подростка

Четверо казанцев пойдут под суд за похищение подростка

КАЗАНЬ, 16 июля, ФедералПресс. В Советском районном суде Казани начался процесс над четырьмя местными жителями, обвиняемыми в серии похищений молодых людей, разбойных нападениях и вымогательстве, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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