Погреет, а потом заморозит: синоптики рассказали про погоду весной 2025 года Ольга БезродняяНаступление весны всегда сопровождается надеждой на тепло и солнце, однако 2025 год трижды подтверждает, что природа может преподнести неожиданные сюрпризы.