Подрядчик Пентагона заявил, что NASA больше не заказывает у компании ракетные пуски

На днях Кэти Уорден, генеральный директор одного из ключевых подрядчиков Минобороны США, компании Northrop Grumman, заявила, что в ближайшем будущем NASA не будет стимулировать рост заказов на запуски ракет для компании, поскольку основным заказчиком является правительство США, а доля NASA в портфеле подрядчика относительно невелика.