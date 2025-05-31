Подрядчик Пентагона заявил, что NASA больше не заказывает у компании ракетные пуски

На днях Кэти Уорден, генеральный директор одного из ключевых подрядчиков Минобороны США, компании Northrop Grumman, заявила, что в ближайшем будущем NASA не будет стимулировать рост заказов на запуски ракет для компании, поскольку основным заказчиком является правительство США, а доля NASA в портфеле подрядчика относительно невелика.
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