Водители смогут в привычном навигаторе получать информацию о наличии топлива на АЗС

Водители теперь смогут в привычном навигаторе получать информацию о наличии топлива на АЗС. Яндекс сообщил, что его приложения Карты и Навигатор получили соответсвующие обновления, и прямо в карточках заправок показывают, на каких АЗС есть горючее и нет очередей.
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