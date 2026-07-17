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Авторадио

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Водители смогут в привычном навигаторе получать информацию о наличии топлива на АЗС

Водители теперь смогут в привычном навигаторе получать информацию о наличии топлива на АЗС. Яндекс сообщил, что его приложения Карты и Навигатор получили соответсвующие обновления, и прямо в карточках заправок показывают, на каких АЗС есть горючее и нет очередей.

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