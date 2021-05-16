Сбежавшего из-под конвоя мигранта поймали в Приморье

Иностранец сбежал из-под конвоя в Приморье: полиция обратилась за помощью в розыске Полиция Приморья ранее сообщала о розыске сбежавшего гражданина Узбекистана, не имеющего права находиться в России.
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