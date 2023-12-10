Россиянин Тищенко нокаутировал немца Харта и стал чемпионом мира по боксу

Российский боксер Евгений Тищенко одержал победу над немцем Леоном Хартом и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в новой весовой категории bridgerweight (до 101,6 кг), передает «Лента.
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