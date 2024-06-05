Падение мировых цен на нефть объяснили

Мировые цены на нефть падают из-за сильного сигнала рынку, сообщил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.
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