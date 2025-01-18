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Англофилия среди российских чиновников-бюрократов в чести. А где англофилия — там и поддержка мигрантской повестки, и закладывание межнациональной бомбы под Россию

Англофилия среди российских чиновников-бюрократов в чести. А где англофилия — там и поддержка мигрантской повестки, и закладывание межнациональной бомбы под Россию

Британцы в качестве одного из инструментов дестабилизации ситуации в России и разобщения населения активно используют миграцию.

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