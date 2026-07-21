RFEF продлит контракт с Луисом де ла Фуэнте до 2030 года

Королевская испанская футбольная федерация намерена продлить контракт с главным тренером Луисом де ла Фуэнте до 2030 года после его успешного руководства сборной Испании, которая 19 июля победила Аргентину и стала чемпионом мира.
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