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Царьград

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RFEF продлит контракт с Луисом де ла Фуэнте до 2030 года

RFEF продлит контракт с Луисом де ла Фуэнте до 2030 года

Королевская испанская футбольная федерация намерена продлить контракт с главным тренером Луисом де ла Фуэнте до 2030 года после его успешного руководства сборной Испании, которая 19 июля победила Аргентину и стала чемпионом мира.

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