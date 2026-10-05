Почему жильё не дешевеет при падении спроса: эксперты поспорили о ценах на новостройки

Снижение продаж не обязательно приведёт к удешевлению новостроек. На форуме 100+ Technobuild в Екатеринбурге эксперты разошлись во мнениях о том, что удерживает цены: затраты застройщиков или спрос на жильё.
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