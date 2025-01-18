Рыбак совсем потерял страх и чувство самосохранения😱😱😱 На календаре январь, значит лёд прочный!?.
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Рыбак совсем потерял страх и чувство самосохранения😱😱😱 На календаре январь, значит лёд прочный!?.