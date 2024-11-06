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Царьград

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В Новосибирске мошенники оформили кредит под 67% годовых на 75-летнего мужчину

В Новосибирске мошенники оформили кредит под 67% годовых на 75-летнего мужчину

Прокуратура отстояла права пенсионера, кредит аннулировали.Прокуратура города Новосибирска встала на защиту 75-летнего Юрия Кравченко, который стал жертвой мошенников.

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