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Дзюдоист Магжан Шамшадин завоевал бронзу на Азиатских играх

Дзюдоист из Казахстана Магжан Шамшадин завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг на Азиатских играх-2023 в Китае.

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