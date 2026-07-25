Страна и люди
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Страна и люди

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ВС РФ поразили сухогруз и катер CB-90 в порту Николаева

ВС РФ поразили сухогруз и катер CB-90 в порту Николаева

 В порту Черноморска наши военные поразили объекты инфраструктуры, где хранились военные грузы ВСУ. 25-07-2026 19:02   В течение дня ВС РФ наносили удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

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