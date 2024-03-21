Двум строящимся станциям метро в Москве присвоены названия

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о присвоении названий двум строящимся станциям столичного метро. Первая из них - "ЗИЛ" Троицкой линии, является пересадочной на одноименные станции МЦК и будущей Бирюлёвской линии метро.
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