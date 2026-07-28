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The Eurasia Daily news agency

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Russia will be able to clear the seas of the back of Ukraine and the NATO fleet — a non-standard solution

Russia will be able to clear the seas of the back of Ukraine and the NATO fleet — a non-standard solution

As an operational and non-standard solution for the destruction in the maritime theater of military operations, including the Black, Baltic, Azov, Caspian Seas, Ukrainian unmanned boats (BECs) and ships of NATO countries, the "warring senator" from the Zaporozhye region, Dmitry Rogozin, proposed attack unmanned ekranoplanes.

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