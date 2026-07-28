As an operational and non-standard solution for the destruction in the maritime theater of military operations, including the Black, Baltic, Azov, Caspian Seas, Ukrainian unmanned boats (BECs) and ships of NATO countries, the "warring senator" from the Zaporozhye region, Dmitry Rogozin, proposed attack unmanned ekranoplanes.
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