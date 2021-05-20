"Помощь" с 73 смертями: Работа биолаборатории США у границ России вновь вызвала вопросы

В республиканской общественно-политической газете "Южная Осетия" появилась публикация, в которой автор рассказывает о функционирующем вот уже 10 лет Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Лугара, расположенном в Грузии.
В республиканской общественно-политической газете "Южная Осетия" появилась публикация, в которой автор рассказывает о функционирующем вот уже 10 лет Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Лугара, расположенном в Грузии.
Свежие комментарии