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"Помощь" с 73 смертями: Работа биолаборатории США у границ России вновь вызвала вопросы

"Помощь" с 73 смертями: Работа биолаборатории США у границ России вновь вызвала вопросы

В республиканской общественно-политической газете "Южная Осетия" появилась публикация, в которой автор рассказывает о функционирующем вот уже 10 лет Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Лугара, расположенном в Грузии.

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Алексей Табаков
Необходимо все известные такие "лаборатории" у границ ликвидировать.Бомбить нельзя,значит должны действовать спецслужбы,а не только трон ватой обкладывать.
Евгений
Залить бетоном!

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