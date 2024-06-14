В Махачкале прошел Всероссийский форум "Я люблю Россию: Россия - это мы!", который собрал представителей органов государственной власти, Совета старейшин республики, религиозных организаций, научной интеллигенции и студентов.
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