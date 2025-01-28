ГАЗ - 2308 "Атаман" неизданный зверь

﻿﻿Одна из модификаций испытательного автомобиля пикапа ГАЗ - 2308 "Атамань" Что ж, дни идут, люди ищут информацию, и вот, по просьбам моих слушателей, публикуется новый пост на тему автомобилей Горьковского автозавода.