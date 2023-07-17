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Какие знаки зодиака ждет опасность в Большой Крест Новолуния 17 июля 2023 года

Какие знаки зодиака ждет опасность в Большой Крест Новолуния 17 июля 2023 года

Какие знаки зодиака ждет опасность в Большой Крест Новолуния 17 июля 2023 года Елена ГалицкаяАстролог Юлия Лифанова привлекает внимание к важному событию этого лета — Большому Кресту, связанному с сближением кармических узлов, Плутона и Солнца.

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