Какие знаки зодиака ждет опасность в Большой Крест Новолуния 17 июля 2023 года Елена ГалицкаяАстролог Юлия Лифанова привлекает внимание к важному событию этого лета — Большому Кресту, связанному с сближением кармических узлов, Плутона и Солнца.