Сначала планировалась аналитика, потом дискотека. Затем решили совместить(с) (под всеми видео прямые ссылки для тех, у кого не открывается)У меня в последнее время вышло несколько текстов, посвящённых постепенному, но стремительному (как говорил старина Хэмингуэй, «сначала постепенно, затем внезапно») расширению географии конфликтов и скатыванию в эскалационную воронку всё новых стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- У Коломойского* п...
- В выстраивании эф...
- СИ С армянскими прод...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым