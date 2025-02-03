О приходе к власти Трампа и Маска: рано радуемся

А что все так обрадовались «джихаду» трампистов и Илона Маска, в частности, против USAID? Которое финансировало цветные революции по всему миру, включая Украину, «независимые» СМИ и прочие гадости, вплоть до разработки биологического оружия.
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