На учениях «Центр-2026» воссоздали условия, которые имеются в зоне специальной военной операции, учитывая работу с FPV-дронами и опыт штурмовых групп, сказал заместитель министра обороны РФ, генерал армии Юнус-Бек Евкуров в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».
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