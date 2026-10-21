На учениях «Центр-2026» воссоздали условия, которые имеются в зоне специальной военной операции, учитывая работу с FPV-дронами и опыт штурмовых групп, сказал заместитель министра обороны РФ, генерал армии Юнус-Бек Евкуров в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».