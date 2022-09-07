Politico: Венгрия требует от ЕС снять санкции с миллиардеров Усманова, Авена и Рашникова

Другие страны Евросоюза «в ярости» от намерений Будапешта, пишет газетаВенгрия потребовала от Евросоюза отменить санкции против трех российских бизнесменов — Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.
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