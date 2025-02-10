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Царьград

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"Учителей некем будет заменить": Володин предложил жителям России подумать над проблемой образования

"Учителей некем будет заменить": Володин предложил жителям России подумать над проблемой образования

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал непростой тему образования и предложил над ней подумать, делиться своими идеями.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А достойную зарплату учителять платить не пробовали, а то у вас официальная инфляция всего то 4,5%, а реальная все 32%. Пусть депутаты свои зарплаты отдадут учителям, а сами пусть выживают на один МРОТ. Только и всего, тогда у нас в школах учителей будут избирать не хуже чем депутатов ГД РФ. Но наши думцы только и могут что попиздеть и дальше ерундой маяться.
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