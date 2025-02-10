"Учителей некем будет заменить": Володин предложил жителям России подумать над проблемой образования

ИМ

Ильдус Мамлеев

А достойную зарплату учителять платить не пробовали, а то у вас официальная инфляция всего то 4,5%, а реальная все 32%. Пусть депутаты свои зарплаты отдадут учителям, а сами пусть выживают на один МРОТ. Только и всего, тогда у нас в школах учителей будут избирать не хуже чем депутатов ГД РФ. Но наши думцы только и могут что попиздеть и дальше ерундой маяться.