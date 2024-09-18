Врач предупредила о тревожных симптомах лимфомы

На развитие лимфомы — опухоли, поражающей клетки иммунной системы — могут указывать увеличение лимфатических узлов и боль в груди или животе, заявила врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова.
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