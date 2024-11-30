Россияне смогут взять только «один займ до зарплаты»

Фото: aif.ru Важные новости России за неделю сообщаю то том, что с 2027 года в нашей стране вступит в силу новое правило, ограничивающее клиентов микрофинансовых организаций (МФО) одним займом до зарплаты.
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