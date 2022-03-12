Грегг Попович вышел на 1-е место по победам среди тренеров НБА в регулярных чемпионатах

Грегг Попович вышел на 1-е место по победам среди тренеров НБА в регулярных чемпионатах

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович в пятницу стал рекордсменом по победам в регулярных чемпионатах НБА.

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