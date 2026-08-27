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Газета.ру

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KP.RU: киевляне тайно обсуждают возможную сдачу города ВС РФ к 2030-му году

KP.RU: киевляне тайно обсуждают возможную сдачу города ВС РФ к 2030-му году

Жители Киева тайно обсуждают возможную сдачу города российским войскам. Об этом пишет газета kp.ru со ссылкой на переписку украинки, переехавшей в РФ до эскалации конфликта, с оставшимися в столице соседями и друзьями.

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