KP.RU: киевляне тайно обсуждают возможную сдачу города ВС РФ к 2030-му году

Жители Киева тайно обсуждают возможную сдачу города российским войскам. Об этом пишет газета kp.ru со ссылкой на переписку украинки, переехавшей в РФ до эскалации конфликта, с оставшимися в столице соседями и друзьями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии