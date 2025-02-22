Трамп: «США вернут деньги, потраченные на помощь Украине»

Президент Соединенных Штатов Америки заявил, что страна будет добиваться полных выплат США пытаются вернуть деньги, потраченные ранее на помощь Украине, и добьются этого, заявил президент страны Дональд Трамп.
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