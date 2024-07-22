Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 498 подписчиков

Independent: Байден заявил о снятии с гонки в X из-за риска утечки

Independent: Байден заявил о снятии с гонки в X из-за риска утечки

Президент США побоялся, что информация о его участии в выборах попадёт не в те руки21 июля Джо Байден опубликовал в соцсети X заявление, в котором говорится, что он снимает свою кандидатуры с президентских выборов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх