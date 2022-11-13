Новый седан Honda Accord показали на «живых» снимках. Пресс-служба Honda опубликовала только шесть фотографий Accord одиннадцатого поколения, но блогерам дали возможность познакомиться с предсерийным автомобилем, так что секретов не осталось.
Новый седан Honda Accord показали на «живых» снимках. Пресс-служба Honda опубликовала только шесть фотографий Accord одиннадцатого поколения, но блогерам дали возможность познакомиться с предсерийным автомобилем, так что секретов не осталось.
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