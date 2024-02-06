Крупнейшие учения НАТО за 36 лет: чего ожидать?

"Учения проводятся с целью неожиданного нападения на Россию" – одно из самых радикальных мнений. НАТО, мол, достаточно ослабило Россию за 2 года и вот теперь готовится новая стадия – прямое вторжение натовских войск.
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