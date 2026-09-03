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Путин: Договориться друг с другом должны в первую очередь Россия и Украина

Путин: Договориться друг с другом должны в первую очередь Россия и Украина

Президент России Владимир Путин считает, что договориться друг с другом должны в первую очередь напрямую вовлеченные в вооруженный конфликт страны — РФ и Украина, а остальные страны могут только помогать им в этом процессе.

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