Специалист рассказал, как спасти компанию от кризиса

В период пандемии российский бизнес, особенно средний и малый, сильно пострадал. Чтобы спасти компанию и вновь привести ее к успеху, стоит вспомнить международный стандарт менеджмента «ISO 9001», нацеленный на повышение качества продукции и услуг.
В период пандемии российский бизнес, особенно средний и малый, сильно пострадал. Чтобы спасти компанию и вновь привести ее к успеху, стоит вспомнить международный стандарт менеджмента «ISO 9001», нацеленный на повышение качества продукции и услуг.
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