Главком ВСУ Валерий Залужный своими откровенными высказываниями о положении дел в украинской армии на линии боевого соприкосновения с российскими войсками хотел призвать Киев и Вашингтон признать правду о грядущем поражении Украины.
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