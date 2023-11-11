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Макгрегор: скандальная статья Залужного стала скрытым посланием

Макгрегор: скандальная статья Залужного стала скрытым посланием

Главком ВСУ Валерий Залужный своими откровенными высказываниями о положении дел в украинской армии на линии боевого соприкосновения с российскими войсками хотел призвать Киев и Вашингтон признать правду о грядущем поражении Украины.

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