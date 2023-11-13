РЕН ТВ
Мантуров заявил, что предприятия РФ заинтересованы в создании производств в ОАЭ

Российские предприятия заинтересованы в создании производств в ОАЭ. Об этом заявил корреспонденту Николаю Иванову вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на международном авиасалоне Dubai Airshow 2023.

